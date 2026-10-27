Antalya'da hortum faciası: 4 kişinin öldüğü hortum böyle gelmiş
27.10.2026 09:21
Son Güncelleme: 27.10.2026 09:24
Antalya'da dört işçinin öldüğü hortum faciasından yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde hortumun bir seyir terasını yerle bir ettiği görülüyor.
Antalya'da hortum faciası yaşandı.
Dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez'e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen olayda ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu.
İki işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
HORTUM ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Şantiye alanını savaş alanına çeviren ve konteynerleri paramparça eden hortumun, öncesinde Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinleme tesisini vurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tesiste görevli personel tarafından çekilen görüntülerde hortumun alandaki masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu görülüyor.
Görüntülerde personelin yaşadığı panik anları da yer alıyor.