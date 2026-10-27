Antalya'da hortum faciası: 4 kişinin öldüğü hortum böyle gelmiş

Antalya'da hortum faciası yaşandı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez'e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana gelen olayda ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu.

İki işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi .