Antalya'da kasım ayında plajlarda yoğunluk

Ailesi ile birlikte güneşli havanın tadını çıkarttıklarını belirten Metin Kaya, "Bir açıdan şanslıyız diyebiliriz. Eşim, annem, babam, ailem ile buradayız. Sıcakların tadını çıkartmak istiyoruz. " dedi.

Denizin tadını çıkarttıklarını ifade eden Gurbet Solmaz ise, "Çocuklarla beraber geldik yüzdük. Kasım ayına göre Antalya çok güzel havası yaz gibi tatlı güzel bir tatil yaşıyoruz. Okullarda tatil olduğu için denizi değerlendirdik. Yedik, içtik, denize girdik. Çocuklar da yüzdü, çok güzel geçti" şeklinde konuştu.