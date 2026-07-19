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Antalya'da orman yangın: Ekipler müdahale ediyor

19.07.2026 14:35

DHA

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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'da orman yangın: Ekipler müdahale ediyor
DHA

Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya'da orman yangın: Ekipler müdahale ediyor 1
DHA

Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

 

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.