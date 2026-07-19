Antalya'da orman yangın: Ekipler müdahale ediyor
19.07.2026 14:35
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
DHA
Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA
Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.