Antalya'da orman yangını. 3 mahalle tahliye edildi
07.09.2026 08:21
Son Güncelleme: 07.09.2026 23:17
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı sınırına ulaştı. Bölgede bazı mahalleler tahliye edildi.
Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Akşam saatlerinde ise alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Karaisalı ilçesi ile Kayseri'nin Yahyalı ilçelerinde gündüz saatlerinde başlayan orman yangınlarının 21.00 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Yangında dumandan etkilenen bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MENTEŞE YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
KARAYOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Alevler rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Yangına 7 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 7 dozer, 62 su tankeri, 12 iş makinesi ve 232 personelle müdahale ediliyor. 11 araç ve ambulansla da tahliye çalışmalarına destek veriliyor.
YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA
Vali İdris Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.
Müdahalelerin havadan ve karadan sürdüğünü belirten Akbıyık, "Menteşe'de iki, Ula'da bir toplam üç ev boşaltıldı. Üç büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili." dedi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.