Antalya'da orman yangını. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı alanda yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle gökyüzü adeta kırmızı renge büründü.