Antalya'da orman yangını. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
06.09.2026 20:19
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı alanda yangın çıktı.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle gökyüzü adeta kırmızı renge büründü.
HAVADAN VE KARADAN DEV MÜDAHALE
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti.
Bölgede; 5 uçak ve 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel aralıksız mücadele veriyor.
Çevre sakinlerinde büyük tedirginliğe yol açan yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin yoğun gayretiyle hem havadan hem karadan sürüyor.