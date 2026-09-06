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Antalya'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

06.09.2026 13:50

AA, DHA

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Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Antalya'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 2
DHA

Yangına, 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 3
DHA

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.