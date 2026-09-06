Antalya'da orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
06.09.2026 13:50
Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
DHA
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
DHA
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
DHA
Yangına, 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
DHA
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.