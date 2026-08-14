Antalya'da orman yangını. Yangın tüplerini eşekle taşıdılar
14.08.2026 00:17
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangına ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçileri tarafından müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterler çalışmaları sonlandırıldı. Yangın bölgesinde kara ekipleri, gönüllüler ve bölge halkının da desteğiyle alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
YANGIN TÜPLERİNİ EŞEKLE TAŞIDILAR
Bölge halkı da kendi imkanlarıyla ekiplere destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar Yanartaş mevkisindeki yangına müdahale için yanlarına aldıkları yangın tüpleriyle yola çıktı.
Ormanda buldukları eşeğin semerine yükledikleri 4 yangın tüpünü alevlerin olduğu noktaya kadar taşıyan gönüllüler, burada yangına müdahale etti.
Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca ile Habib Altınkaya ve Derya Yavuz'un da aralarında bulunduğu 25 gönüllü söndürme çalışmalarına destek oldu.