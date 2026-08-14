Antalya'da orman yangını. Yangın tüplerini eşekle taşıdılar

Bölge halkı da kendi imkanlarıyla ekiplere destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar Yanartaş mevkisindeki yangına müdahale için yanlarına aldıkları yangın tüpleriyle yola çıktı.



Ormanda buldukları eşeğin semerine yükledikleri 4 yangın tüpünü alevlerin olduğu noktaya kadar taşıyan gönüllüler, burada yangına müdahale etti.