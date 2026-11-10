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Antalya'da yeni COP31 önlemi: İki gün idari izin verildi

10.11.2026 15:34

Son Güncelleme: 10.11.2026 15:38

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Antalya'da COP31 yoğunluğu bazı caddelerde trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Valilik yedi ilçede iki gün idari izin kararı aldı.

Antalya'da yeni COP31 önlemi: İki gün idari izin verildi
Anadolu Ajansı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek COP31, Antalya'da başladı.

 

Birçok ülkeden geniş kapsamlı katılımın gerçekleştiği zirve nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

 

Antalya Valiliği, söz konusu yoğunluğun azaltılması ve ulaşımın rahatlatılması amacıyla bir dizi karar aldı.

 

Bu kararlar kapsamında Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa, Serik ilçelerinde görev yapan kamu personelinin 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

 

Kurum ve kuruluşlarda görev yapan yöneticiler, COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışan personel ise kapsam dışında tutuldu.

 

Söz konusu izin kararıyla birlikte vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla yoğun olarak hizmet verilen birimlerde nöbetçi personel bulundurulacak.

ÖZEL SEKTÖRE ESNEK ÇALIŞMA TAVSİYESİ 1
Anadolu Ajansı

ÖZEL SEKTÖRE ESNEK ÇALIŞMA TAVSİYESİ

Söz konusu karar özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

 

Valilik açıklamasında, özel sektör çalışanlarının esnek ya da uzaktan çalışma gibi imkanları değerlendirilmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMİŞTİ 2
Anadolu Ajansı

7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMİŞTİ

Antalya'daki zirve nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde uzaktan eğitime geçilmesi kararı verilmişti.

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