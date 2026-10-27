Antalya'daki hortum felaketinde yeni ayrıntı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlerken yakalandılar
27.10.2026 12:38
Antalya'da meydana gelen hortumda yaşamını yitiren dört kişinin, olaya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledikleri sırada yakalandıkları öğrenildi.
Antalya'da çıkan hortumda yaşamını yitiren dört işçinin, hortuma konteynerde derbiyi izlerken yakalandığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'ta meydana geldi. Antalya kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum çıktı.
İşçilerin bulunduğu iki konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda dört işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
HORTUM YIKTI GEÇTİ
Antalya Valisi Hulusi Şahin'in, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız." diye nitelendirdiği hortumun yarattığı yıkım, gündüz görüntülendi.
İnşaat alanındaki konteynerlerin parçalarının etrafa savrulduğu, çevredeki bir sitenin güvenlik duvarının zarar gördüğü, bazı araçların da hortumdan etkilendiği görüldü.
Yakındaki bir okulun çatısının da hortumdan etkilendiği, bazı konteyner parçalarının ise çevredeki sitelerin bahçelerine savrulduğu belirlendi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLERKEN YAKALANDILAR
Tonlarca ağırlıktaki kule vincin araziye devrildiği olay yerinde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
İşçilerin dün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini konteynerde izledikleri sırada hortumun meydana geldiği öğrenildi.
DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Olayda yaşamını yitiren işçilerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Hortumun çıktığı anı anlatan mahalleli Turan Işık, "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık iş işten geçmiş her yer savaş alanı gibiydi." dedi.