Antalya'daki hortum felaketinde yeni ayrıntı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlerken yakalandılar

Antalya'da çıkan hortumda yaşamını yitiren dört işçinin, hortuma konteynerde derbiyi izlerken yakalandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'ta meydana geldi. Antalya kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum çıktı.

İşçilerin bulunduğu iki konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda dört işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı .