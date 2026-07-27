Antalya'daki katliam gibi kazada yaşamını yitiren beş kişiye gözyaşlarıyla veda
27.07.2026 16:27
Son Güncelleme: 27.07.2026 16:54
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden aynı aileden beş kişi, Konya'da toprağa verildi.
Antalya'daki işlemlerin ardından memleketleri Konya'ya gönderilen aynı aileden Erol Arslan (48), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ile Metehan Uğurlu'nun (4) cenazeleri, Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı'na getirildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Cenazeler, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törende, Arslan ile Uğurlu ailelerinin yakınları gözyaşı döktü.
Hayatını kaybedenlerden Ebrar Arslan'ın, 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada kontrolden çıkan Erol Arslan (48) yönetimindeki hafif ticari araç 150 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12), Metehan Uğurlu (4) hayatını kaybetmiş, yaralanan Abdurrahman (28) ve Hatice Uğurlu (23) hastaneye kaldırılmıştı.