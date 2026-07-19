Antalya'daki orman yangını kontrol altında
19.07.2026 14:35
Son Güncelleme: 20.07.2026 08:34
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.
Sabah saatlerinden itibaren 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da tekrar söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
YANGINA GİDEN SU İKMAL ARACI DEVRİLDİ
Orman yangınına destek amacıyla bölgeye intikal eden Serik Orman İşletme Müdürlüğü Kırbaş Orman İşletme Şefliği'ne ait su ikmal aracı, Taşağıl-Akseki yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan orman personeli tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.