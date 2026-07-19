Antalya'daki orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.