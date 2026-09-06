Antalya'daki orman yangını kontrol altında

Alanya ilçesinde de zirai alanda çıkan iki yangın ormana sıçradı. Alanya'nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası’nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan yangınlara ekipler tarafından müdahalede bulunuldu.

2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve orman işçileriyle müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı.