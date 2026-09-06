Antalya'daki orman yangını kontrol altında
06.09.2026 13:50
Son Güncelleme: 06.09.2026 15:21
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alanya ilçesinde de zirai alanda çıkan iki yangın ormana sıçradı. Alanya'nın İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası’nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan yangınlara ekipler tarafından müdahalede bulunuldu.
2 helikopter, 4 arazöz, 30 teknik personel ve orman işçileriyle müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı.