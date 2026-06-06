Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda milli maç heyecanı. Denize karşı 2 bin yıllık antik kentte izlenecek

Milattan önce 1. yüzyılda Helenistik dönemde inşa edilen tiyatronun Anadolu’da cephesi denize bakan tek antik tiyatro olma özelliğini taşıdığını belirten Günay, "Burası Kaş’ın en özel ve en değerli tarihi mekanlarından biri. Sosyal medyada yapılan maça davet paylaşımlarımızın, binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılması, etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı." dedi.