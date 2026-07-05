Apartman görevlisi ile kuryenin asansör kavgası karakolda bitti
05.07.2026 12:28
Antalya'da bir apartman görevlisi ile motokurye arasında asansör kullanımı nedeniyle başlayan tartışma karakolluk oldu.
Antalya'da motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle başlayan tartışma karakola taşındı.
Konyaaltı ilçesinde önceki akşam saatlerinde yaşanan olayda motokurye olarak çalışan Zehra Yumakoğulları, Uluç Mahallesi'nde bulunan bir siteye platform üzerinden alışveriş yapan müşterinin siparişini teslim etmek üzere gitti.
Motosikletini site içerisine bırakarak apartmana giren Yumakoğulları, siparişi teslim edeceği adrese çıkmak için binadaki asansörü kullanmak istedi.
Asansörün çağrı butonuna basan Yumakoğulları, uzun süre beklemesine rağmen asansör her katta durduğu için bir kez daha çağrı butonuna bastı.
Bu sırada üst kattan bir kişi "Basma kardeşim, basma." diyerek asansör beklemekte olan Yumakoğulları'na seslendi.
Üst kattan gelen sese asansörü beklediğini söyleyen Yumakoğulları'na apartman görevlisi olduğu öğrenilen bir kişi asansörün meşgul olduğunu ve yaya çıkmasını söyledi.
"KASKINI ÇIKARMAZSAN APARTMANA GİREMEZSİN"
Yumakoğulları, kendisine bir kez daha yürüyerek çıkmasını söyleyen adama tepki gösterdi.
Asansör kullanımı nedeniyle başlayan tartışma farklı bir noktaya taşınırken, kimliği belirsiz kişi Yumakoğulları'na kendisini apartman yöneticisi olarak tanıtarak kaskını çıkarmazsa kendisini apartmana sokmayacağını söyledi.
Genç kadını itekleyen ve asansörü kullanmasını engelleyen adam ile daha fazla tartışmak istemeyen Yumakoğulları, merdivenden yürüyerek üsk kata çıkmaya başladı.
Bu sıra tartıştığı adam ise genç kadının arkasından "Hah, aferin. Böyle yayan gidersin." diyerek seslendi.
Apartmandan gelen siparişini teslim eden Yumakoğulları, ardından kask kamerasında bulunan görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadığı olayı anlatan Yumakoğulları, "Bina içerisine girdiğimde asansör üst kattaydı. Çağırmak için tuşa bastım, bir süre bekledim gelmedi. Asansör sürekli bir kat inip bekliyordu, bende tekrar bastım." dedi.
Üst kattan tanımadığı bir kişinin seslendiğini belirten Yumakoğulları, şunları anlattı:
"- Yukarıdan birisi bağırdı ‘Basma, basma' diye, ona istinaden bende üst kata sipariş götüreceğim için neden basmamam gerektiğini sordum. Bana yayan çıkmam gerektiğini söyledi.
- Kendisi çöpleri topluyormuş çünkü, ama ben bunu bilemem. Daha sonra merdivenlerden aşağıya inerek üzerime doğru yürümeye başladı. O sırada sözlü olarak tartışmamız devam etti.
- Ardından kaskı çıkartmam gerektiğini söyledi. Ben de çıkarmayacağımı söyleyince önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni itekledi. Sonrasında sözlü olarak tartışma devam etti.
- Paketi teslim ettikten sonra da binadan ayrılıp 112'yi aradım. Ekipler geldi, ardından rapor alınıp karakola geçtik. Şahıs hakkında şikayetçi oldum. Sözlü olarak başlıyor, temasla devam ediyor. Hiç kimse bana o şekilde dokunup, itekleyemez."