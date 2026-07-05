Apartman görevlisi ile kuryenin asansör kavgası karakolda bitti

Yaşadığı olayı anlatan Yumakoğulları, "Bina içerisine girdiğimde asansör üst kattaydı. Çağırmak için tuşa bastım, bir süre bekledim gelmedi. Asansör sürekli bir kat inip bekliyordu, bende tekrar bastım." dedi.

Üst kattan tanımadığı bir kişinin seslendiğini belirten Yumakoğulları, şunları anlattı:

"- Yukarıdan birisi bağırdı ‘Basma, basma' diye, ona istinaden bende üst kata sipariş götüreceğim için neden basmamam gerektiğini sordum. Bana yayan çıkmam gerektiğini söyledi.

- Kendisi çöpleri topluyormuş çünkü, ama ben bunu bilemem. Daha sonra merdivenlerden aşağıya inerek üzerime doğru yürümeye başladı. O sırada sözlü olarak tartışmamız devam etti.

- Ardından kaskı çıkartmam gerektiğini söyledi. Ben de çıkarmayacağımı söyleyince önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni itekledi. Sonrasında sözlü olarak tartışma devam etti.

- Paketi teslim ettikten sonra da binadan ayrılıp 112'yi aradım. Ekipler geldi, ardından rapor alınıp karakola geçtik. Şahıs hakkında şikayetçi oldum. Sözlü olarak başlıyor, temasla devam ediyor. Hiç kimse bana o şekilde dokunup, itekleyemez."