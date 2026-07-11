Apartmanın önünde servet buldu, polise teslim etti
11.07.2026 14:11
Adıyaman’da 65 yaşındaki bir kadın, apartmanın önünde içinde yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde altın olan bir çanta buldu. Yaşlı kadın vakit kaybetmeden çantayı polise teslim etti.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki kadın, apartmanın giriş kapısı önünde sahipsiz bir çanta buldu.
Kadın, çantayı açtığında içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğunu fark etti, vakit kaybetmeden polis çağırdı.
Yaşlı kadın, olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.
Tutanak karşılığında teslim alınan ve içerisinde 10 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 53 adet çeyrek altın, 21 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet tuğralı kolye, 1 adet nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 adet kol saati bulunduğu çanta polis merkezine götürüldü.
Yaklaşık 6,5 milyon TL değerindeki altınların sahibinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulundu. Polis ekipleri, çantayı ismi gizli tutulan vatandaşa teslim etti.
Benzer bir olay, İstanbul'un Beykoz ilçesinde de yaşandı.
Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Nursen Helva, görevli olduğu Elmasburnu Plajı'nda yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası dolu bir kese buldu.
Helva, bulduğu keseyi emniyet güçlerine teslim ederek örnek bir davranışa imza atarken, "Helal olmayan bir parayı yolda ya da herhangi bir yerde buldukları zaman, benim gibi örnek bir davranışta bulunup emniyet güçlerine teslim etsinler" dedi.