Apartmanın önünde servet buldu, polise teslim etti

Benzer bir olay, İstanbul'un Beykoz ilçesinde de yaşandı.

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Nursen Helva, görevli olduğu Elmasburnu Plajı'nda yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası dolu bir kese buldu.

Helva, bulduğu keseyi emniyet güçlerine teslim ederek örnek bir davranışa imza atarken, "Helal olmayan bir parayı yolda ya da herhangi bir yerde buldukları zaman, benim gibi örnek bir davranışta bulunup emniyet güçlerine teslim etsinler" dedi.