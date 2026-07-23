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Aquaparkta feci kaza: 16 yaşındaki Aytuğ yoğun bakımda

23.07.2026 10:17

DHA

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Bursa'da bir su parkında dengesini kaybedip kaydıraktan toprak zemine düşen 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı.

Aquaparkta feci kaza: 16 yaşındaki Aytuğ yoğun bakımda
DHA

Bursa'da bir su parkında feci bir olay yaşandı.

 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki aquaparkta meydana geldi.

Aquaparkta feci kaza: 16 yaşındaki Aytuğ yoğun bakımda 1
DHA

Tesis bünyesinde havuz görevlisi olarak çalışan Aytuğ Kale, su kaydırağında bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

 

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİ 2
DHA

DURUMU CİDDİ

Kale, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Burada tedaviye alınan Kale'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Aquaparkta feci kaza: 16 yaşındaki Aytuğ yoğun bakımda 3
DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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