Aquaparkta feci kaza: 16 yaşındaki Aytuğ yoğun bakımda
23.07.2026 10:17
Bursa'da bir su parkında dengesini kaybedip kaydıraktan toprak zemine düşen 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı.
Bursa'da bir su parkında feci bir olay yaşandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki aquaparkta meydana geldi.
Tesis bünyesinde havuz görevlisi olarak çalışan Aytuğ Kale, su kaydırağında bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİ
Kale, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Kale'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.