Araçlarda bulunması gereken ekipmanlara dikkat: Eksikler muayenede kusur sayılıyor

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, "Her sürücünün aracında mutlaka bulunması gereken temel ekipmanlar var. Bunlar reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü. Bunların yanında stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarı da her zaman hazır olmalı. Ayrıca pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven gibi yardımcı ekipmanların da araçta bulunmasını tavsiye ediyoruz. Hazırlıklı olmak, trafikte güvenliğin en önemli parçasıdır. Bunlar sadece yasal zorunluluk değil, gerektiğinde hayat kurtaran ekipmanlardır. Küçük gibi görünen bir eksiklik, büyük sonuçlar doğurabilir. Aracınız yolda kaldığında reflektörünüz yoksa arkadan gelen sürücüler sizi geç fark edebilir. Yangın tüpü yoksa küçük bir yangına müdahale edemezsiniz. İlk yardım çantası ise muhtemel bir kazada ilk müdahale için çok önemlidir'' dedi.