Araştırma ekibi başkanı açıkladı. Nuh'un Gemisi bulundu mu?
27.09.2026 13:20
Son Güncelleme: 27.09.2026 13:50
Ağrı Dağı'ndaki bilimsel kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve şekli nedeniyle uzun süredir Nuh’un Gemisi’yle ilişkilendirilen Durupınar oluşumunda uluslararası bir araştırma projesi yürütüldü.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila koordinasyonundaki projeye, ABD merkezli Noah’s Ark Scans de destek verdi. Çalışmalarda beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı ve öğrenci görev aldı.
Ağrı Dağı’nda yürütülen Hz. Nuh’un gemisini arama çalışmalarının 2026 yılı sezonu tamamlandı. Kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlekler bulunurken, zeminden alınan karot örnekleri incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.
"İNSANI HAYRETE DÜŞÜREN VERİLERE ULAŞTIK"
Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi'ni yürüten ekibin başkanı Cenker Atila, sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Bazı sosyal medya platformlarında "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımlar bulunduğunu belirten Atila "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır." dedi.
Prof. Dr. Cenker Atila
Prof. Dr. Cenker Atila, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada ise bu yıl 29 Haziran-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; hassas GPS koordinatları, 2 boyutlu ve 3 boyutlu dijital modelleme araçları, karot sondaj teknikleri, elektrik özdirenç (ERT) taramaları ve yüksek hassasiyetli yer altı radar (GPR) tarama teknolojilerinden faydalanıldığını söyledi.
Prof. Dr. Cenker Atila, örneklerin hangi dönemden kaldığını anlamak için karbon testi uygulanacağını aktardı. Karbon testi sonuçlarının 2-3 ay içinde netleşeceğini belirten Prof. Dr. Atila "Kazı alanından elde ettiğimiz numunelerin organik (canlı) kalıntılar olup olmadığını tespit etmek için testler uyguluyoruz." dedi.
"Hz. Nuh'un gemisinin kesin olarak keşfedildiğine dair başlıkların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Prof. Dr. Atila; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmaların bilimsel verilere ve metodlara dayandığını, laboratuvar çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
29 Haziran-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki saha çalışmalarında hassas GPS ölçümleri, iki ve üç boyutlu dijital modelleme, yüksek çözünürlüklü yer altı radarı taramaları ve karot sondaj yöntemleri kullanıldı. Araştırma ekibi, oluşumun yapısını arkeolojik ve jeolojik verilerle inceleyerek bölgede ahşap, iskelet ya da insan eliyle oluşturulmuş yapılara ait kalıntılar bulunup bulunmadığını araştırıyor.
İlk verilerin “Durupınar Formasyonu 2026 Yılı Araştırmaları” başlığıyla kitaplaştırılması ve uluslararası bildirilerle kamuoyuna sunulması bekleniyor.
İLERİ TEKNOLOJİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ KULLANILDI
Ağrı Dağı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında başlatılan araştırma çalışmalarında ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri kullanıldı.
ABD Hava Kuvvetleri’nin araştırmalarında kullanılan son derece gelişmiş teknolojiye sahip radar cihazı temin edilerek Dr. Khosrow Bakhtar liderliğinde ölçümler yapıldı. Çalışmalarda yeraltında farklı anomaliler keşfedilirken yeraltında düzgün kenarlara sahip boşluklar tespit edildi.
Bu boşluklar bilim adamlarında geminin odalarına ait olabileceği düşüncesini uyandırdı. Bununla birlikte geminin güvertesi olabilecek verilere ulaşıldı.
''İKİ AY İÇİNDE SONUÇLARI ALACAĞIZ''
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise projenin başından bu yana geçenleri de şöyle özetlemişti:
“Projemiz 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını yaptık. Ayrıca Amerika’dan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık. Bizim için en önemli çalışmalardan birisi buydu.”
Yeraltında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntı olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Atila, ''Kesin sonuçları her ne kadar 2 ay sonra alacak olsak da bizim için şu anki veriler bile çok önemli oldu." diye konuşmuştu.
AĞRI DAĞI'NDA ÇALIŞMALAR NASIL BAŞLADI?
Ağrı Dağı'nın yaklaşık 29 kilometre doğusunda, dikkat çekici bir jeolojik oluşum yıllar önce araştırmacıların ilgisini çekti.
Durupınar oluşumu olarak bilinen bu bölge, bazı bilim insanları tarafından İncil'de anlatılan Nuh'un Gemisi ile ilişkilendiriliyor.
Bazı araştırmacılar, Neolitik dönemde bölgede büyük ölçekli sellerin yaşanmasının olası olduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, birçok bilim insanı İncil'deki anlatının sembolik veya alegorik olarak da okunması gerektiğine inanıyor.
Bir teoriye göre yaklaşık 7 bin yıl önce Akdeniz'deki sular Karadeniz havzasına doğru akmış olabilir. Bu da bölgede büyük çaplı sellere yol açmış olabilir. Bu felakete tanık olan yerel halk, olayı öyküleştirmiş ve bu öyküler de Nuh'un Gemisi'ne ilham olmuş olabilir.
Bununla birlikte, projede yer alan arkeologlar daha fazla araştırmanın gerekli olduğuna inanıyorlar.
AĞRI DAĞI'NDAKİ KAZILAR ULUSLARARASI MEDYADA: HZ. NUH'UN GEMİSİ Mİ, PROPAGANDA MI?
Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda bulunduğuna dair kökeni milattan önceye dayanan inanç ve efsaneler İngiltere ve ABD basınının gündemine de tekrar geldi. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi 'Özel Haber' etiketiyle "4300 yılın ardından Nuh'un Gemisi'nin yeri yüzde 100 bulundu, derinlerde gömülü müthiş yapının insan eliyle oluşturulduğu ortaya çıktı" başlıklı bir haber yayınladı.
ABD'de 90 yıldır yayın hayatını sürdüren Newsweek dergisi ise "Nuh'un Gemisi avcıları gizemli yapının içinden güncel video paylaştı" haberini geçtiğimiz hafta yayına verdi.
Çeşitli internet gazeteleri son haftalarda “Nuh’un Gemisi bulundu mu? Tüm deliller keşfi destekliyor” ve “Nuh’un Gemisi'nin keşfi her şeyi değiştirebilir” gibi başlıkları sayfalarına taşıdı.