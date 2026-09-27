Araştırma ekibi başkanı açıkladı. Nuh'un Gemisi bulundu mu?

Prof. Dr. Cenker Atila, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada ise bu yıl 29 Haziran-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; hassas GPS koordinatları, 2 boyutlu ve 3 boyutlu dijital modelleme araçları, karot sondaj teknikleri, elektrik özdirenç (ERT) taramaları ve yüksek hassasiyetli yer altı radar (GPR) tarama teknolojilerinden faydalanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Cenker Atila, örneklerin hangi dönemden kaldığını anlamak için karbon testi uygulanacağını aktardı. Karbon testi sonuçlarının 2-3 ay içinde netleşeceğini belirten Prof. Dr. Atila "Kazı alanından elde ettiğimiz numunelerin organik (canlı) kalıntılar olup olmadığını tespit etmek için testler uyguluyoruz." dedi.

"Hz. Nuh'un gemisinin kesin olarak keşfedildiğine dair başlıkların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Prof. Dr. Atila; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmaların bilimsel verilere ve metodlara dayandığını, laboratuvar çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

29 Haziran-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki saha çalışmalarında hassas GPS ölçümleri, iki ve üç boyutlu dijital modelleme, yüksek çözünürlüklü yer altı radarı taramaları ve karot sondaj yöntemleri kullanıldı. Araştırma ekibi, oluşumun yapısını arkeolojik ve jeolojik verilerle inceleyerek bölgede ahşap, iskelet ya da insan eliyle oluşturulmuş yapılara ait kalıntılar bulunup bulunmadığını araştırıyor.

İlk verilerin “Durupınar Formasyonu 2026 Yılı Araştırmaları” başlığıyla kitaplaştırılması ve uluslararası bildirilerle kamuoyuna sunulması bekleniyor.