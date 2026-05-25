Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Bugün bankalar, kargolar ve noterler açık mı, çalışıyor mu?
25.05.2026 13:57
Son Güncelleme: 26.05.2026 08:29
Bayram öncesinde özel işlerini ve resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, arefe günü bankalar, kargolar ve noterlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Kamu çalışanları için idari izinle birleşen 9 günlük tatil süreci devam etse de, özel sektör ve finans dünyasında gözler bayramın müjdeleyicisi olan arefe gününe çevrildi. Son dakika ödemelerini, kargo gönderimlerini veya araç satış gibi noter işlemlerini tamamlamak isteyen milyonlarca kişi "Arefe günü yarım gün mü? Bankalar, kargolar ve noterler çalışıyor mu?" sorularının yanıtını merak ediyor.
Arefe günü yani bugün bankalar, kargolar ve noterlerde işleri olan vatandaşlar, bayram öncesinde çalışma saatlerini merak ediyor. Her bayram öncesi olduğu gibi arefe gününde yine bankalar, kargolar ve noterler öğle saatlerine kadar yoğunluk yaşayacak. Peki, arefe günü yarım gün mü? Bugün bankalar, kargolar ve noterler açık mı, çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, dini bayramların arefe günleri saat 13.00 itibarıyla resmi tatil statüsüne giriyor.
Buna göre; Tüm özel sektör ve banka çalışanları 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'e kadar çalışacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, okullar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram alışverişlerinin veya memlekete gönderilen paketlerin yetişip yetişmeyeceği kargo şubelerinin çalışma saatlerine bağlı olarak değişiyor.
PTT Kargo, Kamu kurumu statüsünde olduğu için resmi tatil mevzuatına doğrudan uyuyor. Bu nedenle PTT Kargo bugün saat 13.00’e kadar açık olacak, öğleden sonra ise tamamen kapanacak.
Özel Kargo Şirketleri (Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat vb.) ise genel olarak arefe günü yarım gün saat 13.00'e kadar mesai yapıyor. Ancak bazı şubeler operasyonel yoğunluğa bağlı olarak teslimatları tamamlamak adına öğleden sonra da kargo dağıtımına devam edebilmektedir.