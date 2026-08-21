Arif Ahmet Denizolgun soruşturması. Ölüm haberi neden geç bildirildi? Savcılık 4 saatin peşine düştü
21.08.2026 08:23
Son Güncelleme: 21.08.2026 08:28
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün polise 4 saat geç bildirildiği ortaya çıktı. Savcılık soruşturmayı genişletti.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayla yeniden açılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasında savcılığın araştırmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
SAVCILIĞIN ODAĞINDAKİ KONU
Denizolgun'un ölüm nedeni yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçerken savcılık, eski bakanın ölümünden önce 36 saat ulaşılamamasını araştırıyordu.
Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun’un son görüldüğü saatler inceleme altına alınırken savcılık yeni bir tespitte bulundu.
POLİSE 4 SAAT SONRA HABER VERDİLER
Savcılık; Denizolgun'un cansız bedeninin bulunmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildiğini tespit etti.
Olay yerine ilk Kuriş ve Demirkol'un geldiği ve polise eski bakan bulunduktan yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği öne sürüldü.
Savcılık, bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli bularak neden geç haber verildiğini araştırıyor.
FETHİ KABİR YAPILMIŞTI
Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı.
Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler işlemlerin tamamlanmasının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezara defnedilmişti.
ATK'da örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.
SORUŞTURMADAN AYRINTILAR
2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Denizolgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı.
Dosyadaki ifadelere göre; Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri gelen ve bir süre at bindiği ifade edilen Denizolgun, ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine devam eden sessizlikten şüphelenen şoför Murat Bayrak, seyis Kadiroğlu’ndan evi kontrol etmesini istedi.
Denizolgun, koltukta ölü halde bulundu.
İfadelerde, Denizolgun’un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği iddia edildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.