Arif Ahmet Denizolgun'un mirasına ne oldu?

Arden Gıda, Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılıktaki sorgusunda önemli bir yer tuttu.

MASAK raporunda Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacminin 2017 ile 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştığı görülüyordu. Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buluyordu. Alış - satış hacimlerinde özellikle 2020 ve 2022 yılları öne çıkıyordu.

Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi olduğu anlaşıldı.

Bu transferlerin 52 milyon 374 bin TL'si SİPAY üzerinden 273 işlemde gerçekleşmişti.

Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile olandı.

2017 - 2026 arasındaki banka kayıtlarında iki şirket arasındaki işlem hacmi yaklaşık 339,6 milyon TL olduğu, Arden Gıda'nın yalnızca 2025 yılında bu firmadan yaptığı mal ve hizmet alışının 391 milyon 215 bin TL'yi bulduğu kayda geçti.

Kuriş'e Akdeniz Toros'un yöneticileri sorulduğunda “Ürünlerinin müşterisiyim, bunun haricinde başka bir bilgim yoktur, yöneticilerini bilmem.” iddiasını öne sürdü:

“Ben söz konusu Arden Gıda'daki hisselerimin tamamını resmi kayıtlarda da görüleceği üzere 07/2021 tarihinde devrettim. MASAK raporunda bahsedilen ve yorumlanan verilerin tamamı 2023 ve sonrası tarihe aittir.”

Kuriş usulsüz olduğu ileri sürülen "hususların" 2022 ve sonrasında gerçekleştiğini, bu işlemlere ilişkin bilgi veya görgüsünün bulunmasının mümkün olmadığını savundu.