Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi. Hazırlanacak rapor bekleniyor

2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Denizolgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı.

Dosyadaki ifadelere göre; Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri gelen ve bir süre at bindiği ifade edilen Denizolgun, ardından odasına girdi.

Ertesi gün öğle saatlerine devam eden sessizlikten şüphelenen şoför Murat Bayrak, seyis Kadiroğlu’ndan evi kontrol etmesini istedi.

Denizolgun, koltukta ölü halde bulundu.

İfadelerde, Denizolgun’un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği iddia edildi.

Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.