Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi. Hazırlanacak rapor bekleniyor
20.08.2026 22:53
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezardan çıkarılan örnekler yeniden kabrine konulurken, yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak rapor bekleniyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin alınan fethi kabir kararı kapsamında, dün açılan mezardan alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.
ÖRNEKLER MEZARA DEFNEDİLDİ
İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi. Örnekler, kazılan mezara defnedildi.
Adli Tıp Kurumu tarafından, örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanacağı öğrenildi.
AHMET ARİF DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ?
Denizolgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti.
Soruşturmanın odağında, Denizolgun’a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamaması ve bu süreçte neler yaşandığı var.
Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun’un son görüldüğü saatler inceleme altına alındı.
İFADELER ALINDI
2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Denizolgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı.
Dosyadaki ifadelere göre; Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri gelen ve bir süre at bindiği ifade edilen Denizolgun, ardından odasına girdi.
Ertesi gün öğle saatlerine devam eden sessizlikten şüphelenen şoför Murat Bayrak, seyis Kadiroğlu’ndan evi kontrol etmesini istedi.
Denizolgun, koltukta ölü halde bulundu.
İfadelerde, Denizolgun’un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği iddia edildi.
Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.
NORMAL ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Normal ölüm sonrası kapatılan dosya, 10 yıl sonra yeniden açıldı.
Soruşturmada özellikle 6 Eylül saat 10.00'dan, 7 Eylül akşamı cansız bedeninin bulunmasına kadar geçen yaklaşık 36 saatlik süreç araştırılıyor.
Mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
Doğal ölüm raporunu hazırlayan doktorlar, FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.
Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.