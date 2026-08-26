Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü: Bilirkişi raporuna göre yastıkla boğulmuş olabilir
26.08.2026 08:20
Son Güncelleme: 26.08.2026 10:17
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporuna göre, eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir.
“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturma, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasının da yeniden açılmasına neden oldu.
Denizolgun, Kuriş'in dayısıydı ve yeğenlerin, eski Bakan'dan kalan gıda şirketini ele geçirmeye çalıştığı ileri sürülüyordu. Bilirkişi raporunun ayrıntıları bugün ortaya çıktı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan tarafından hazırlanan 25 Ağustos tarihli bilirkişi raporunda; 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüsü, dönemin Adli Tıp Kurumu raporları, kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri, 19 Ağustos 2026 tarihli fethi kabir tutanağıyla soruşturma dosyasındaki diğer adli tıbbi belgeler birlikte değerlendirildi.
Raporda, Denizolgun'un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında, sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı morluk bulunduğu belirtildi. Bu morlukların altındaki dokularda da kanama görülmesinin, bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği raporda yer aldı.
Lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındığında, bir kişinin göğse diziyle basıp ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklindeki bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu değerlendirmesine de raporda yer verildi.
Raporda, mevcut bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecedeki çürüme durumu göz önünde bulundurulduğunda, Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
2016'DAKİ OTOPSİ RAPORUNDA "ADLİ TIBBİ EKSİKLİK" DEĞERLENDİRMESİ
2016 yılında düzenlenen otopsi raporunda ölümün "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak değerlendirilmesine karşın, mevcut belgeler üzerinden travmatik olmayan beyin kanaması sonucuna ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığı ve bu yönüyle adli tıbbi eksiklik bulunduğu değerlendirmesi de raporda yer aldı.
Raporda ayrıca, 2016 yılındaki incelemelerde Denizolgun'un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı da kaydedildi.
Ancak söz konusu maddelerin düzeylerinin belirtilmemesi nedeniyle bunların ölüm üzerindeki etkilerinin mevcut verilerle objektif olarak değerlendirilemediği raporda ifade edildi.
YENİ ANALİZLERİN YAPILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ
Denizolgun’un ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi amacıyla tüm tıbbi öz geçmişinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, 2016 yılındaki otopsiden kalan şahit numuneler ile fethi kabir işleminin ardından alınan numuneler üzerinde yeni analizler yapılması gerektiği belirtildi.
FETHİ KABİR SONUÇLARI, HTS KAYITLARI DA İNCELENECEK
25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda Denizolgun'un ölümü şüpheli bulunmuş, soruşturmanın kapsamı genişletilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi görüntülerinin yeniden incelendiğini ve bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiğini duyurdu.
Açıklamada Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın “Adam Öldürme” suçlamasıyla sürdüğü belirtildi.
Yine başsavcılığın açıklamasına göre; “Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile “Otopsi video kaydı yok.” dedikten daha sonra da “Kayıt vardır.” şeklinde ifade veren Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da “Resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise otopsi görüntülerinin varlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu yazışmaları oluşturuyor.
Başsavcılığın farklı tarihlerde yaptığı taleplere önce kayıt bulunmadığı yönünde yanıt verildiği, daha sonra ise görüntülerin mevcut olduğunun bildirilerek dosyaya gönderildiği aktarıldı. Bu süreçle bağlantılı bazı görevliler hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla inceleme yürütülürken, fethi kabir sonuçları, HTS kayıtları, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
ARİF AHMET DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ?
Denizolgun'un ölüm nedeni yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçerken savcılık, eski bakanın ölümünden önce 36 saat ulaşılamamasını araştırıyordu.
Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun’un son görüldüğü saatler inceleme altına alınmış savcılık bu konuyla ilgili de yeni bir tespitte bulunmuştu.
POLİSE 4 SAAT SONRA HABER VERDİLER
Denizolgun'un cansız bedeninin bulunmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildiği tespit edilmişti.
Olay yerine ilk Kuriş ve Demirkol'un geldiği ve polise eski bakan bulunduktan yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği öne sürülmüştü.
Savcılık, bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli bularak neden geç haber verildiğini araştırıyor.
FETHİ KABİR YAPILMIŞTI
Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı.
Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler işlemlerin tamamlanmasının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezara defnedilmişti.
ATK'da örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.
Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.