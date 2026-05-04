Arılar sürüye saldırdı, 400 koyun öldü
04.05.2026 05:09
AA, İHA
Iğdır'da yayla yolunda arıların saldırdığı sürüdeki hayvanlar birbirini ezdi. Sulama kanalına düşen 400 koyun öldü, 5 kişi de yaralandı.
Iğdır'da, Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya gitmek için yola çıkarılan Çetin Naral’a ait 4 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, arazideki 200 kovanın bulunduğu bölgeden geçince arıların saldırısına uğradı.
Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezdi. Olay sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.
Arı saldırıları sırasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgede yaşayan İsmail Naral olayı şöyle anlattı: “Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu.”
Olayın gerçekleştiği bölgede, yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile jandarma ekipleri detaylı tespit yapacak.