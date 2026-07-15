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Arnavutköy'de sünger fabrikası yanıyor

15.07.2026 11:15

Son Güncelleme: 15.07.2026 12:32

AA

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İstanbul'da bir fabrikada yangın çıktı. Sünger imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor.

Arnavutköy'de sünger fabrikası yanıyor
DHA

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı.

 

Yangın, saat 10.30 sıralarında Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında başladı.

Arnavutköy'de sünger fabrikası yanıyor 1
DHA

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de sünger fabrikası yanıyor 2
DHA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Müdahale sırasında Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı.

 

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma ve müdahale çalışmaları sürüyor.

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