Art arda bıçakladı, polisi görünce "Oyun bitti" deyip teslim oldu

Arkasından yaklaşan kişinin art arda bıçak darbelerine maruz kalan Edip Sağlam, kurtulmak için karşılık verdi. Kaçmaya başlayan saldırganı bir süre koşarak takip eden Edip Sağlam, ardından yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Edip Sağlam, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.