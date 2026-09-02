Art arda bıçakladı, polisi görünce "Oyun bitti" deyip teslim oldu
02.09.2026 13:50
Antalya'da bir esnaf bıçaklı saldırıya uğradı. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen saldırgan, "Oyun bitti." diyerek polise teslim oldu.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir esnaf bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, 30 Ağustos saat 19.00 sıralarında Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi.
Ekmek büfesi işleten Edip Sağlam, iş yerini kapattıktan sonra evine gitmek için motosikletine bindi. Bu sırada yanına yaklaşan kişi bıçakla saldırdı.
SALDIRGANI KOVALADI
Arkasından yaklaşan kişinin art arda bıçak darbelerine maruz kalan Edip Sağlam, kurtulmak için karşılık verdi. Kaçmaya başlayan saldırganı bir süre koşarak takip eden Edip Sağlam, ardından yere yığıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Edip Sağlam, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
"YÜZDE 40 ZİHİNSEL ENGELLİ" İDDİASI
Polis, saldırganı takip sonucu ilçe çıkışındaki Kule kavşağında yakaladı.
Şüphelinin yüzde 40 zihinsel engelli İ.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İ.Y., tedavisi için Adana'daki bir merkeze teslim edildi.
"OYUN BİTTİ" DEYİP TESLİM OLDU
Saldırıya uğrayan esnafın oğlu Ömer Faruk Sağlam, saldırganın teslim olduğu sırada, "Oyun bitti." diyerek teslim olduğunu söyledi.