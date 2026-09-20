Artık kimse evde yapamıyor. Kilosu 500 liraya çıktı

Şanlıurfa'yı ziyaret edenlerden Ferit Aktürk de kentteki isot ve baharatların lezzetini beğendiğini söyledi.

Almanya'dan Şanlıurfa'ya geldiğini belirten Aktürk, alışveriş yaptığını ifade ederek, "Buradan aldığımız isot ve diğer baharatların tadı gerçekten çok mükemmel. Fiyatta geçen yılla oranla çok büyük bir fark görmedim. Onun için poşetlerimizi doldurduk. Taşıyamayacağımız kadar çok aldık" dedi.

Aktürk, aldığı isot ve baharatları Almanya'ya götüreceğini belirterek, "Çiğ köfteyi gerçekten çok sevdiğimiz için baharatlarımızı, isotumuzu bir dahaki gelişimize yetecek kadar alıyoruz" diye konuştu.