Artık "ölüm yolu" deniyor. Aynı virajda Ceyda'dan sonra bir kişi daha can verdi
01.09.2026 12:11
İstanbul Şile'de keskin virajların yer aldığı Darlık Yolu'nda, Yıldırım Ersan motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Aynı yolda geçen ay Ceyda Yakova da motosiklet kazasında can vermişti.
Şile Darlık Yolu'nda motosiklet kazası can aldı.
17 Ağustos'ta motosiklet videolarıyla tanınan Ceyda Yakova'nın da can verdiği Şile Yolu Avlak Virajı olarak bilinen Darlık Yolu'nda 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti.
LASTİĞİ KAYDI
Ersan, arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık yoluna gitti. Viraja hızlı giren Ersan'ın yolda ilerlediği sırada motosikletinin lastiği kaydı.
Kontrolü kaybeden sürücü, ormanlık alana savrularak ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yıldırım Ersan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım Ersan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, ikindi namazına müteakip Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Diğer yandan kazanın meydana geldiği Darlık Yolu da drone ile görüntülendi.
Yolda keskin virajların olması dikkat çekti.
Ayrıca, artık “ölüm yolu” olarak bilinen yoldaki fren izleri de görüntülendi.
CEYDA DA CAN VERMİŞTİ
Aynı bölgede 17 Ağustos Pazartesi günü Şile’de yaşayan arkadaşını ziyaret sonrası gezmek için motosikleriyle yola çıkan Ceyda Yakova (21) kaza geçirmişti.
Yakova’nın kullandığı motosikletin tekerleği Şile Yolu Avlak Virajı olarak bilinen Darlık Yolu'nda mıcıra girmiş ve yol kenarındaki yön tabelasına çarparak savrulmuştu.
İç kanama geçirdiği belirlenen Yakova, hayatını kaybetmişti.