Artık "ölüm yolu" deniyor. Aynı virajda Ceyda'dan sonra bir kişi daha can verdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yıldırım Ersan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım Ersan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, ikindi namazına müteakip Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.