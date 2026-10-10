ASELSAN'dan drone avcısı: GÖKALP

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, radar ve elektro-optik sistemlerle tehditleri tespit ediyor, avcı dronlarıyla düşman dronelarının oluşturduğu tehdidi otonom olarak ortadan kaldırıyor.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ASELSAN GÖKALP, araca entegre yapısıyla tam mobilite ve maliyet etkin bir İHA önleme kalkanı sunuyor.