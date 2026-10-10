ASELSAN'dan drone avcısı: GÖKALP
10.10.2026 11:46
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, radar ve elektro-optik sistemlerle tehditleri tespit ediyor, avcı dronelarıyla düşman dronelarını otonom olarak etkisiz hale getiriyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, radar ve elektro-optik sistemlerle tehditleri tespit ediyor, avcı dronlarıyla düşman dronelarının oluşturduğu tehdidi otonom olarak ortadan kaldırıyor.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ASELSAN GÖKALP, araca entegre yapısıyla tam mobilite ve maliyet etkin bir İHA önleme kalkanı sunuyor.
TEST FAALİYETİ YAPILDI
ASELSAN tarafından geliştirilen, GÖKALP İHA Önleme Sistemi'nin demo faaliyeti, ASELSAN Oğulbey Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirildi.
Faaliyet kapsamında hedef dron, AURA radarı tarafından tespit edilerek anlık veriler DRONEDEF sisteminin komuta kontrol yazılımı üzerinden GÖKALP E1 önleyici droneuna aktarıldı ve GÖKALP E1 hedef dronu doğrudan çarpma (hit-to-kill) yöntemiyle havada imha etti.
Farklı sistem bileşenlerinin entegre çalışma yeteneği ve önleme kabiliyeti, gerçekleştirilen bu başarılı faaliyet ile sahada da bir kez daha kanıtlandı.