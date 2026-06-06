ASELSAN'dan DRONEDEF: Farklı konumlardan geldiler, saniyeler içinde yok etti

Senaryo kapsamında sürü halinde yaklaşan dronlar, ilk olarak algılama alt sistemi tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürü İHA'lardan ikisi saniyeler içinde İHTAR Sistemi tarafından imha edildi.

Yaklaşmaya devam eden diğer İHA'lar için Komuta ve Kontrol Alt Sistemi devreye girerek kalan tehditleri mevcut fiziksel imha alt sistemlerine atadı. EJDERHA ve GÖKBERK sistemleri, İHTAR'dan aktarılan veriler doğrultusunda İHA'ları arayarak takibe aldı.

Hedeflerin atış menziline girmesinin ardından İHA'lar, GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. ÇELİKKUBBE konseptinin en alt katmanında yer alan bu üç sistem, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı koordineli bir şekilde görev yaptı.