ASELSAN'dan KORKUT paylaşımı
17.05.2026 13:07
ASELSAN, EFES-2026 Tatbikatı'nda sergilenen KORKUT Hava Savunma Top Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabında "KORKUT senfonisi" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, KORKUT Hava Savunma Top Sistemi'nden yapılan atışların görüntülerine yer verildi.
EFES-2026 Tatbikatı kapsamında atış yapan KORKUT'a ait görüntüler, senfoniye benzetildi.
KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, ASELSAN tarafından alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.
Sistem; İHA, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor.
KORKUT, 35 milimetre kalibre çift namlulu top sistemi ile donatıldı.
KORKUT'UN ÖZELLİKLERİ
Çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin de bileşenleri arasında yer alan KORKUT 140/35 sistemi, özellikle mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını sağlamak amacıyla optimize edildi.
KORKUT sisteminin operasyonel yapısı, bir takımı oluşturan 3 adet Silah Sistemi Aracı ve bu araçları koordine eden 1 adet Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.
Dakikada 1100 atım yapabilen 35 milimetre çift namlulu silah sistemine sahip KORKUT, 4 kilometre etkili menzile sahip bulunuyor.
ASELSAN üretimi ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat kullanımı sayesinde savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, sürü İHA'lar, havadan karaya füzeler ve balistik füzelere karşı etkinlik sağlıyor.
KORKUT, stabilize silah kulesi sayesinde araç hareket halindeyken dahi hassas atış gerçekleştirebiliyor.
Üç boyutlu arama radarı ile hedef tespiti yaparken, entegre takip platformundaki atış kontrol radarı ve elektro optik algılayıcılarla hassas kilitlenme sağlıyor.