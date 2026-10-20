Aşırı sağanak gitti, hava açtı: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak, yağmur için yeni tarih belli oldu

Geçen hafta sellere neden olan şiddetli yağışlar, yerini ılık bir havaya bıraktı. Bugün yurt genelinde Batı Karadeniz'de Düzce ve Bartın ile Doğu Karadeniz sahilleri haricinde açık ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacak.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derece olacak. Ankara'da 18, İzmir'de 24, Antalya'da ise 26 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Ege'nin iç kısımları ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sis ve pus hadisesi görülecek.

Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu'daki hava sıcaklıklarının ise 25-26 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde de ılık bir gün yaşanacak.