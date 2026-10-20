Aşırı sağanak gitti, hava açtı: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak, yağmur için yeni tarih belli oldu
20.10.2026 08:52
Türkiye şiddetli yağmurun ardından ılık bir havanın etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. İstanbul'da yeni yağışlı hava sistemi için ise tarih belli oldu.
Geçen hafta sellere neden olan şiddetli yağışlar, yerini ılık bir havaya bıraktı. Bugün yurt genelinde Batı Karadeniz'de Düzce ve Bartın ile Doğu Karadeniz sahilleri haricinde açık ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacak.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derece olacak. Ankara'da 18, İzmir'de 24, Antalya'da ise 26 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Ege'nin iç kısımları ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sis ve pus hadisesi görülecek.
Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu'daki hava sıcaklıklarının ise 25-26 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde de ılık bir gün yaşanacak.
YARIN GÜNEŞLİ BİR GÖKYÜZÜ OLACAK
Hava sıcaklıkları yarın bir kademe daha artacak. İstanbul'da yarın bulutların dağılmasıyla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.
Ege'de hava sıcaklıkları 25-27 derece bandında seyredecek. İzmir 25, Aydın 26 derece olacak. Çarşamba günü Antalya'da 27, Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde 29 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki hava durumunda yarın bir değişiklik beklenmiyor.
Çarşamba günü Doğu Karadeniz sahili ile Doğu Anadolu'daki şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Bu bölgelerdeki hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklentisi ise yok.
Perşembe gününe gelindiğinde iç ve batı bölgelerde bir değişiklik beklenmiyor ancak Trakya üzerinden yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.
CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR
Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yağmurun 23 Ekim Cuma günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Haftanın son günü gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği megakentte hava sıcaklığında bir değişim beklenmiyor.
Gök gürültülü sağanak yağışın cuma günü Marmara Bölgesi ile Ege'yi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü diğer bölgelerde yağmur beklentisi yok.
Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 20 deree
Ankara 18 derece
İzmir 24 derece
Antalya 26 derece
Adana 27 derece
Diyarbakır 24 derece
Gaziantep 23 derece
Konya 16 derece
Sivas 18 derece
Trabzon 19 derece
Erzurum 17 derece