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Aşırı tutumlu olma boşanma nedeni. Yargıtay'dan emsal karar

24.06.2026 21:22

NTV - Haber Merkezi

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Bursa'da bir kadın kendisine çay demlemeyi bile yasaklayan eşine dava açtı. Emsal karar Yargıtay'dan geldi.

Aşırı tutumlu olma boşanma nedeni. Yargıtay'dan emsal karar
Anadolu Ajansı

Bursa'da bir kadın, eşinin aşırı tutumlu davranmasından dolayı Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kadın, eşinin eve kimsenin gelip gitmesinin istemediğini ve evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etti.

ÇAY DEMLEMEYİ BİLE YASAKLADI 1
Anadolu Ajansı

ÇAY DEMLEMEYİ BİLE YASAKLADI

Kadın, evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirtti. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı fazla uzun süre açık tutmak da yasaktı.

 

Aşırı tutumlu olma boşanma nedeni. Yargıtay'dan emsal karar 2
Anadolu Ajansı

Boşanmayı isteyen kadın, aylık bin 500 kira yoksulluk nafakasına, faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti.

Aşırı tutumlu olma boşanma nedeni. Yargıtay'dan emsal karar 3
Anadolu Ajansı

Aşırı tutumlu eşe Yargıtay'dan kötü haber geldi. 

 

Elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

Aşırı tutumlu olma boşanma nedeni. Yargıtay'dan emsal karar 4
Anadolu Ajansı