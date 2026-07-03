Aspavacılarda Trump hazırlığı. Özel masası ayrıldı, sürekli tazelenecek

NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında et kapasitelerini ve masa sayılarını artırdıklarını ifade eden restoran çalışanı Metin Gümüş, "NATO Zirvesi dolayısıyla yabancı misafirlerimiz gelecektir. Onlar için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, kendilerine sürpriz ikramlar yapacağız."

Türk mutfağını tanıtacaklarını dile getiren ve Ankara lezzetlerini unutmayacaklarını ifade eden Gümüş, "Kıyafetlerimizi tek tipe çevirdik. Ankara’nın döneri meşhur olduğu için et kapasitesini 3-4 katına çıkarttık. Masa sayısını iki katına çıkarttık. NATO Zirvesi’ne özel olarak misafirlerimize çiğ köfte, künefe, mırra ve semaverde çay ikram edeceğiz." dedi.