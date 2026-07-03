Aspavacılarda Trump hazırlığı. Özel masası ayrıldı, sürekli tazelenecek
03.07.2026 15:28
Ankara'ya özgü bir lezzet olan Aspavacılarda NATO Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar tam gaz sürüyor. Bir restoranda ABD Başkanı Donald Trump için özel masa ayrıldı.
Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi restoranlarda hazırlıklar tamamlandı.
Meşhur Aspava restoranlarında, zirve kapsamında kente gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump için özel bir masa ayrıldı.
Restoran yetkilileri, zirve süresince söz konusu masanın Trump için sürekli hazır tutulacağını belirtti.
"KENDİLERİNE SÜRPRİZ İKRAMLAR YAPACAĞIZ"
NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında et kapasitelerini ve masa sayılarını artırdıklarını ifade eden restoran çalışanı Metin Gümüş, "NATO Zirvesi dolayısıyla yabancı misafirlerimiz gelecektir. Onlar için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, kendilerine sürpriz ikramlar yapacağız."
Türk mutfağını tanıtacaklarını dile getiren ve Ankara lezzetlerini unutmayacaklarını ifade eden Gümüş, "Kıyafetlerimizi tek tipe çevirdik. Ankara’nın döneri meşhur olduğu için et kapasitesini 3-4 katına çıkarttık. Masa sayısını iki katına çıkarttık. NATO Zirvesi’ne özel olarak misafirlerimize çiğ köfte, künefe, mırra ve semaverde çay ikram edeceğiz." dedi.
"TRUMP İÇİN BİR MASA HAZIRLADIK"
Trump için özel olarak ayrılan masanın zirve boyunca sürekli hazır tutulacağını ifade eden Gümüş, “NATO Zirvesi Ankara'da olacağı için ABD Başkanı Trump için bir masa hazırladık. Kendisi Türkiye'den ayrılana kadar o masayı bozmayıp sürekli ürünlerini tazeleyeceğiz ve gelmesini bekleyeceğiz.” diye konuştu.
Gümüş, Trump'a Türk mutfağının en güzel lezzetlerini sunacaklarını ifade edip "Damağında hoş bir lezzetle ABD'ye uğurlayacağız." şeklinde konuştu.