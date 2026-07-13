Aşure günü bitti mi, ne zaman bitecek? 2026 Muharrem ayı bitiş tarihi
13.07.2026 15:53
İslam alemi için manevi bereketi, paylaşmayı ve şükretmeyi simgeleyen Hicri yılın ilk ayı Muharrem’de, hanelerde aşure kazanları kaynamaya devam ediyor. İslam geleneğinde çok önemli tarihi olayların vuku bulduğu ve paylaşılan tatlıların komşularla buluştuğu Muharrem ayının en özel günü olan Aşure Günü'nün takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Peki, 2026 Aşure günü bitti mi, ne zaman bitecek?
2026 aşure günü tarihi, İslam aleminin en önemli aylarından olan Muharrem ayının sona erecek olması nedeniyle araştırılıyor. Peki, 2026 Aşure günü bitti mi, ne zaman bitecek?
MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başladı. Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü olan 25 Haziran Perşembe günü idrak edildi.
25 Haziran gününden itibaren başlayan aşure ikramları, Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar, yani yaklaşık üç hafta boyunca devam ediyor.
Buna göre; 2026 aşure günü yarın itibarıyla sona erecek.
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu takvime göre aşure ayı yarın sona erecek ve 15 Temmuz'da Safer ayı eda edilmeye başlayacak.