Aşure günü bitti mi, ne zaman bitecek? 2026 Muharrem ayı bitiş tarihi

İslam alemi için manevi bereketi, paylaşmayı ve şükretmeyi simgeleyen Hicri yılın ilk ayı Muharrem’de, hanelerde aşure kazanları kaynamaya devam ediyor. İslam geleneğinde çok önemli tarihi olayların vuku bulduğu ve paylaşılan tatlıların komşularla buluştuğu Muharrem ayının en özel günü olan Aşure Günü'nün takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Peki, 2026 Aşure günü bitti mi, ne zaman bitecek?