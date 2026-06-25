Aşure Günü ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 2026 Aşure Günü tarihi
25.06.2026 09:32
İslam dünyasında yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberliğin en güzel simgelerinden biri olan mübarek Aşure Günü için geri sayım sona erdi. Muharrem ayının gelişiyle birlikte mutfaklarda aşure malzemeleri hazırlanmaya başlarken, milyonlarca Müslüman ibadetlerini gerçekleştirmek ve bu anlamlı günü sevdikleriyle paylaşmak için takvimleri kontrol ediyor. 2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü idrak edilecek?
2026 Aşure Günü tarihi, Muharrem ayının 10. gününe gelinmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Muharrem ayının 10. günü olan o mübarek tarih geldi. Peki, Aşure Günü ne zaman, bugün mü idrak edilecek?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre Muharrem ayının 10. günü "Aşure Günü" (Yevm-i Aşura) olarak biliniyor. Ay takvimi esas alındığı için miladi takvimde her yıl 10-11 gün geriye gelen bu mübarek günün 2026 yılı tarihi netleşti.
Buna göre; 2026 Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü yani bugün idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ
Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.
Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.