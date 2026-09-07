Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar bekleniyor
07.09.2026 11:04
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması yarın görülecek.
İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin 14 yaşındaki sanık E.Ç.'nin yargılandığı davaya yarın devam edilecek.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor.
KATİL ZANLISI HAKKINDA KAÇ YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR?
Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü.
İlk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.
Savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.
MAHKEME YARIN KARAR AÇIKLAYABİLİR
Davanın ikinci duruşması yarın saat 10.00'da görülecek.
Yarın yapılacak olan duruşmada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.
ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ
Atlas Çağlayan cinayeti 14 Haziran günü işlendi.
Birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.
Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden beş zanlı tutuklanmıştı.