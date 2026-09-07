Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar bekleniyor

Atlas Çağlayan cinayeti davasının ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü .

İlk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.

Savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan'a yönelik çocuğa karşı öldürme, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya karşı ise silahla tehdit ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.