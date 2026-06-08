Atlas Çağlayan davası başladı. 15 yaşında sanık ilk kez hakim karşısında

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin (15) yargılanmasına başlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen E.Ç.'yle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.