Atlas Çağlayan davası başladı. 15 yaşında sanık ilk kez hakim karşısında
08.06.2026 15:59
Son Güncelleme: 09.06.2026 11:56
İstanbul'da bıçaklanan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor. 15 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin (15) yargılanmasına başlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen E.Ç.'yle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.
Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.
Duruşma, sanığın kimlik kontrolünün yapılmasının ardından savunmasının alınmasıyla devam ediyor.
Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemi alındı.
Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan müşteki Gülhan Ünlü, aylardır bugünü beklediklerini, sanıkla yüz yüze geleceğini belirterek, olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini söyledi.
Bu davanın sadece Atlas Çağlayan'la ilgili olmadığını dile getiren Ünlü, "Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın mezarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, E.Ç.'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.
İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.
Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç.. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç.'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.
Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, "kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin" nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çiziliyor.
E.Ç.'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç.'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.
Katil zanlısı E.Ç.'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ile R.O.'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydediliyor.
İddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.