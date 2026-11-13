AVCI işbaşında. Kişisel verilerle şantaj yapıp Telegram'dan satan çeteye operasyon

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, operasyonun ayrıntılarını aktardı.

Vatandaşın kişisel bilgilerini Telegram gibi sosyal medya kanallarından sattığı iddia edilen 101 şüphelinin takip altına alındığını belirten Demir, "Sabah saatlerinde 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi." dedi.

Demir, soruşturmaya ilişkin iddiaları şöyle sıraladı:

"İddialar, sadece kişisel bilgilerin para karşısında satılması değil, aynı zamanda bu bilgilerle kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli olaylarda şantaj olarak kullanıldığı öne sürüldü. Bu bilgilerle birlikte vatandaşların sahibi olduğu kredi kartı gibi elektronik cüzdanlarla alışveriş yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

101 şüpheliden 22'sinin adli süreçteki çocuk olduğu iddia edildi. Sosyal medyada ele geçirilen bu paylaşımlarla ilgili panel ismi verilen sosyal medya sitelerinin de Telegram gibi birden fazla sosyal medya platformu üzerinden ele geçirildiği de başka bir iddia."