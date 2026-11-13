AVCI işbaşında. Kişisel verilerle şantaj yapıp Telegram'dan satan çeteye operasyon
13.11.2026 08:32
Son Güncelleme: 13.11.2026 08:39
Yapay zeka destekli AVCI uygulamasıyla Telegram'da yer alan gruplarda vatandaşlara ait kişisel verileri satan şebekeye 42 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da kişisel verileri ele geçiren şebekeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI uygulaması kullanılarak vatandaşların bilgilerini ele geçiren zanlılar tespit edildi.
Ekipler, AVCI uygulamasıyla birlikte kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirledi.
42 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını da tespitler arasında yer aldı. Ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasıyla da alışveriş yapıldığını ortaya çıkarıldı.
Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ilgili adreslerde aramaların ve gözaltıların devam ettiği belirtildi.
BİLGİLER ŞANTAJ OLARAK KULLANILMIŞ
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, operasyonun ayrıntılarını aktardı.
Vatandaşın kişisel bilgilerini Telegram gibi sosyal medya kanallarından sattığı iddia edilen 101 şüphelinin takip altına alındığını belirten Demir, "Sabah saatlerinde 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi." dedi.
Demir, soruşturmaya ilişkin iddiaları şöyle sıraladı:
"İddialar, sadece kişisel bilgilerin para karşısında satılması değil, aynı zamanda bu bilgilerle kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli olaylarda şantaj olarak kullanıldığı öne sürüldü. Bu bilgilerle birlikte vatandaşların sahibi olduğu kredi kartı gibi elektronik cüzdanlarla alışveriş yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
101 şüpheliden 22'sinin adli süreçteki çocuk olduğu iddia edildi. Sosyal medyada ele geçirilen bu paylaşımlarla ilgili panel ismi verilen sosyal medya sitelerinin de Telegram gibi birden fazla sosyal medya platformu üzerinden ele geçirildiği de başka bir iddia."