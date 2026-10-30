Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi, kendisine saldıran veliyi ayağından vurdu

Açıklamada, M.S. hakkında çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları M.S'yi hastaneye kaldırdı. Polis ise okulun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayı öğrenip okulun önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Bildiğim kadarıyla park yüzünden veli ile aralarında bir tartışma çıkıyor. Ona saldırıyorlar, o da kendini korumak amacıyla ateş ediyor." dedi.