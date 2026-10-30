Avcılar'da okul önünde trafik kavgası: Bekçi, kendisine saldıran veliyi ayağından vurdu
30.10.2026 12:54
İstanbul Avcılar'da bir bekçi, trafik tartışmasına müdahale ederken kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
İstanbul'da bir belçi, kendisine saldıran veliyi ayağından vurdu.
Olay sabah saat 09.15 sıralarında Avcılar'daki bir ilkokulun önünde meydana geldi.
Valilik açıklamasına göre; Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.
BEKÇİ AYAĞINDAN VURDU
Okul önünde görevli bulunan çarşı mahalle bekçisi G.Ö.'nün tartışmaya müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"- Tartışmanın tarafı olan velilerden M.S. (35), çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün müdahalesinin ardından saldırgan tavırlar göstererek G.Ö'yü darbetmiştir. Çarşı mahalle bekçisi G.Ö, saldırı sonrasında biber gazıyla şahsı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır.
- Biber gazıyla müdahalenin ardından saldırı dozunu daha da artıran M.S, çarşı mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan M.S, bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
YEDİ SUÇ KAYDI VAR
Açıklamada, M.S. hakkında çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan, olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları M.S'yi hastaneye kaldırdı. Polis ise okulun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayı öğrenip okulun önüne gelen veli Ömer Kahraman, "Bildiğim kadarıyla park yüzünden veli ile aralarında bir tartışma çıkıyor. Ona saldırıyorlar, o da kendini korumak amacıyla ateş ediyor." dedi.