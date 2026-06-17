AVM’deki kanlı suikasttan kan donduran ayrıntılar. Telegram'daki "infaz grubu"ndan 200 bin liraya tetikçi olarak kiralanmış

İstanbul Sarıyer'de oto galeri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın "infaz grubu" isimli Telegram grubundan tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi. (Haber: Osman Nuri Tarkan)