AVM’deki kanlı suikasttan kan donduran ayrıntılar. Telegram'daki "infaz grubu"ndan 200 bin liraya tetikçi olarak kiralanmış
17.06.2026 12:52
Son Güncelleme: 17.06.2026 12:59
İstanbul Sarıyer'de oto galeri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın "infaz grubu" isimli Telegram grubundan tetikçi olarak kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildi. (Haber: Osman Nuri Tarkan)
İstanbul'da bir AVM'deki kafeteryada oturan galerici ve iş insanı Barış A. yanına yaklaşan E.T. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.
Olayın ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
"İNFAZ GRUBU"
Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki şüpheli, polisteki ifadesinde azmettiricilerin kendisine Telegram'da üye olduğu "infaz grubu" isimli bir sohbet kanalından ulaştığını öne sürdü.
Yurt dışı numaraları üzerinden kendisiyle iletişim kurulduğunu anlatan şüpheliye iddiaya göre saldırı düzenlenecek iş insanının fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri gönderildi.
ÇOCUK TETİKÇİYE 200 BİN LİRA İDDİASI
Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındakilerin kimlikleri araştırılıyor.
Ayrıca, saldırı için çocuk tetikçiye 200 bin lira da verildiği iddialar arasında yer alıyor.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
Yaşanan olay çocuk suçlularla ilgili sosyal medyadaki tetikçi sitelerini bir kez daha gündeme getirdi.
Çocuk tetikçilerin kullanıldığı bu karanlık düzenin arkasından ise genellikle yeni nesi suç örgütleri çıkıyor.
Uzmanlar, suç örgütlerinin sosyal medyayı kullanarak çocukları ağına düşürdüğüne dikkat çekip Türk Ceza Kanunu'nda çocuk suçluların cezasında 4'te 3 oranına indirime girildiğini bildiriyor.
NE OLMUŞTU?
Olay 13 Haziran'da İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
Galerici Barış A., AVM'nin kafeteryasında otururken yanına 16 yaşındaki E.T. geldi. Çocuğun "Dövmen çok güzel" abi" dedikten sonra uzaklaştığı, sonra yeniden gelerek silahla ateş ettiği öğrenildi.
Barış A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırgan ise tutuklandı.