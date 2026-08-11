Avrupa'nın en değerli plajları. Türkiye kaçıncı sırada? 1 plaj listeye girdi

Yapılan araştırmaya göre, Saint-Tropez’in hemen kıyısında yer alan Pampelonne, 843 milyon avro gibi bir tahmini arsa değeriyle Avrupa’nın en değerli plajı unvanına layık görüldü. İkinci sırada Portekiz’den Praia da Falésia, üçünü sırada ise İspanya’dan Playa Bolonia plajı yer aldı. Türkiye’den ise listeye 1 plaj girdi.