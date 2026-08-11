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Avrupa'nın en değerli plajları. Türkiye kaçıncı sırada? 1 plaj listeye girdi

11.08.2026 16:39

AA

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Türkiye'nin önde gelen turistik destinasyonları arasında yer alan Muğla'da 1 plaj, Avrupa’nın en değerli 5 plajı arasında yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte en değerli 10 plaj.

Avrupa'nın en değerli plajları. Türkiye kaçıncı sırada? 1 plaj listeye girdi
iStockPhoto

Yapılan araştırmaya göre, Saint-Tropez’in hemen kıyısında yer alan Pampelonne, 843 milyon avro gibi bir tahmini arsa değeriyle Avrupa’nın en değerli plajı unvanına layık görüldü. İkinci sırada Portekiz’den Praia da Falésia, üçünü sırada ise İspanya’dan Playa Bolonia plajı yer aldı. Türkiye’den ise listeye 1 plaj girdi. 

Avrupa'nın en değerli plajları. Türkiye kaçıncı sırada? 1 plaj listeye girdi 1
iStockPhoto

İngiltere merkezli CV Villas tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünyanın en değerli plajlarını ve bunlardan birine sahip olmanın tam olarak ne kadara mal olduğunu ortaya koydu.

 

İşte Avrupa’nın en değerli 10 plajı:

10. Lotu Beach, Fransa - 40.1 milyon Euro 2
iStockPhoto

10. Lotu Beach, Fransa - 40.1 milyon Euro

9. Positano Beach (Spiaggia Grande), İtalya - 49.3 milyon Euro 3
iStockPhoto

9. Positano Beach (Spiaggia Grande), İtalya - 49.3 milyon Euro

8. Cala Brandinchi, İtalya - 50.6 milyon Euro 4
iStockPhoto

8. Cala Brandinchi, İtalya - 50.6 milyon Euro

7. Jaz Beach, Karadağ - 64.1 milyon Euro 5
iStockPhoto

7. Jaz Beach, Karadağ - 64.1 milyon Euro

6. Palombaggia, Fransa - 64.9 milyon Euro 6
iStockPhoto

6. Palombaggia, Fransa - 64.9 milyon Euro

5. Alzada Beach, İspanya - 104.4 milyon Euro 7
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5. Alzada Beach, İspanya - 104.4 milyon Euro

4. Ölüdeniz, Türkiye - 113.2 milyon Euro 8
iStockPhoto

4. Ölüdeniz, Türkiye - 113.2 milyon Euro

3. Playa Bolonia, İspanya - 364.9 milyon Euro 9
iStockPhoto

3. Playa Bolonia, İspanya - 364.9 milyon Euro

2. Praia da Falésia, Portekiz - 573.2 milyon Euro 10
iStockPhoto

2. Praia da Falésia, Portekiz - 573.2 milyon Euro

1. Pampelonne Beach, Fransa - 843 milyon Euro 11
iStockPhoto

1. Pampelonne Beach, Fransa - 843 milyon Euro