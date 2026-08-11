Avrupa'nın en değerli plajları. Türkiye kaçıncı sırada? 1 plaj listeye girdi
11.08.2026 16:39
Türkiye'nin önde gelen turistik destinasyonları arasında yer alan Muğla'da 1 plaj, Avrupa’nın en değerli 5 plajı arasında yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte en değerli 10 plaj.
Yapılan araştırmaya göre, Saint-Tropez’in hemen kıyısında yer alan Pampelonne, 843 milyon avro gibi bir tahmini arsa değeriyle Avrupa’nın en değerli plajı unvanına layık görüldü. İkinci sırada Portekiz’den Praia da Falésia, üçünü sırada ise İspanya’dan Playa Bolonia plajı yer aldı. Türkiye’den ise listeye 1 plaj girdi.
İngiltere merkezli CV Villas tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünyanın en değerli plajlarını ve bunlardan birine sahip olmanın tam olarak ne kadara mal olduğunu ortaya koydu.
İşte Avrupa’nın en değerli 10 plajı: