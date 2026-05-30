Avrupa'nın en iyi 10 plajı belli oldu. Listede Türkiye'den de bir plaj var

Turkuaz rengi, denizi ve etkileyici kanyon manzarasıyla dikkati çeken Kaputaş'ın Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilmesinin, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, AA muhabirine, Kaputaş'ın bölgedeki en güzel plajlardan olduğunu söyledi.

Günay, "Yıllardır her dönemde dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş, bu yıl da listede yer aldı. Ayrıca Türkiye'den listeye giren tek plaj Kaputaş oldu. Plajımız, artık Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Tüm ziyaretçileri, Kaş'a ve Kaputaş'a bekliyoruz." dedi.