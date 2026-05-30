Avrupa'nın en iyi 10 plajı belli oldu. Listede Türkiye'den de bir plaj var
30.05.2026 11:53
Son Güncelleme: 30.05.2026 11:57
Avrupa'nın En İyi Plajları 2026 listesi belirlendi. Listenin zirvesinde Portekiz'deki Monte Clerigo Plajı var. Türkiye'den de listeye bir plaj girdi.
Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listenin zirvesinde Portekiz'deki Monte Clerigo Plajı bulunuyor.
İKİ VE ÜÇÜNCÜ SIRA YUNANİSTAN'DAN
İkinci sırada ise Yunanistan'ın Antipaxos Adası'ndaki Voutoumi Beach yer aldı.
Üçüncü sırada da Yunanistan'dan bir plaj var. Kefalonya'daki Fteri Beach, sıralamada üçüncü sırada yer aldı.
İTALYA VE İSPANYA DA LİSTEDE
Dördüncü sırada ise Girit Adası'nın güneybatı ucundaki ünlü Elafonisi Beach yer alıyor.
İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Bogliasco Beach beşinci sırada kendine yer bulurken, İspanya'nın Mallorca şehrindeki Cala Mesquida altıncı sırayı aldı.
NORVEÇ'TEN BİR PLAJ DA LİSTEYE GİRDİ
Yedinci sırada Norveç'ten bir plaj var. Norveç'ten Kvalvika Beach yedinci sıradan listeye girerken, sekizinci sırada Yunanistan'ın Korfu Adası'ndaki Rovinia Beach yer aldı.
KAPUTAŞ PLAJI DOKUZUNCU SIRADA
Listenin dokuzuncu sırasında Türkiye'den bir plaj var. Antalya'nın Kaş ilçesindeki ünlü Kaputaş Plajı dokuzuncu sırada bulunuyor.
Onuncu sıra ise yine Korfu Adası'ndaki Paleokastritsa Beach.
KAŞLI TURİZMCİLER MUTLU
Turkuaz rengi, denizi ve etkileyici kanyon manzarasıyla dikkati çeken Kaputaş'ın Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilmesinin, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, AA muhabirine, Kaputaş'ın bölgedeki en güzel plajlardan olduğunu söyledi.
Günay, "Yıllardır her dönemde dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş, bu yıl da listede yer aldı. Ayrıca Türkiye'den listeye giren tek plaj Kaputaş oldu. Plajımız, artık Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Tüm ziyaretçileri, Kaş'a ve Kaputaş'a bekliyoruz." dedi.