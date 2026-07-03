Avrupa'yı İstanbul'dan dolandırdılar. Maslak'ta yapay zekalı vurgun
03.07.2026 11:13
İstanbul Maslak'ta yapay zeka destekli yazılımlarla kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ve Çekya vatandaşlarını dolandıran çete yakalandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin sürdüğünü ifade ederek yeni operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ YAZILIMLAR
İstanbul’da kurulan bir çağrı merkezinde yapay zeka destekli yazılımlarla Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelileri takibe takıldı.
MASLAK'TAKİ BİR İŞ MERKEZİNDEN ÇIKTI
Çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılan şüphelilerin Maslak’ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu ve mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON
Gürlek, soruşturma ilişkin İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.