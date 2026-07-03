Avrupa'yı İstanbul'dan dolandırdılar. Maslak'ta yapay zekalı vurgun

Çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılan şüphelilerin Maslak’ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu ve mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.