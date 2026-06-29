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Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geldi

29.06.2026 05:42

Son Güncelleme: 29.06.2026 05:44

NTV - Haber Merkezi

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Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek.

Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geldi
Anadolu Ajansı

Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar Türkiye'ye de geldi. Bugünden itibaren birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR 5-7 DERECE ARTACAK 1
Anadolu Ajansı

SICAKLIKLAR 5-7 DERECE ARTACAK

Yeni haftada sıcaklıklar 5-7 derece artacak. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 34 dereceye çıkacak. 

Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geldi 2
Anadolu Ajansı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok kentte bu hafta sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Bazı yerlerdeyse hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.

Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geldi 3
Anadolu Ajansı

Poyrazın da etkili olacağı megakentte bu hafta sıcaklıklar 30 derecenin altına düşmeyecek. 

Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geldi 4
Anadolu Ajansı