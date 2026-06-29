Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geldi
29.06.2026 05:42
Son Güncelleme: 29.06.2026 05:44
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek.
Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar Türkiye'ye de geldi. Bugünden itibaren birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak.
SICAKLIKLAR 5-7 DERECE ARTACAK
Yeni haftada sıcaklıklar 5-7 derece artacak. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 34 dereceye çıkacak.
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok kentte bu hafta sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Bazı yerlerdeyse hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.
Poyrazın da etkili olacağı megakentte bu hafta sıcaklıklar 30 derecenin altına düşmeyecek.