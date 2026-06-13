Ayasofya'da bayrak açan iki Yunan turist hakkında karar

Bir süre sonra, turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık bölümünde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı.

Fotoğraf çekildiğinden emin olduktan sonra şüpheli, bayrağı yanındaki arkadaşına verdi.

O şüpheli de fotoğraf çektirdikten sona güvenlik güçleri müdahale etti.

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.