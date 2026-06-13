Ayasofya'da bayrak açan iki Yunan turist hakkında karar
13.06.2026 08:43
Ayasofya Camisi'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. (Haber: Dilek Yaman Demir)
Ayasofya Camisi'nde çift başlı kartal simgeli bayrak açan iki Yunan turist hakkında yeni bir karar verildi.
İki Yunan turist, iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
OLAY NASIL YAŞANDI?
Olay Nisan ayında yaşanmıştı.
Yunanistan'dan gelen beş kişilik turist kafilesi öğle saatlerinde Ayasofya'yı ziyarete gelmişti.
Üst araması yapılan kafile, buradan kontrollü kapıdan geçip camiye girdi.
BİZANS BAYRAĞI İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Bir süre sonra, turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık bölümünde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı.
Fotoğraf çekildiğinden emin olduktan sonra şüpheli, bayrağı yanındaki arkadaşına verdi.
O şüpheli de fotoğraf çektirdikten sona güvenlik güçleri müdahale etti.
Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.
İKİ TURİST TUTUKLANDI, İDDİANMAE HAZIRLANDI
35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi, tutuklandı.
İki turist hakkında, halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianamede, Ayasofya'nın Türk tarihinin, egemenliğinin ve kültür mirasının sembollerinden biri olduğu anlatıldı.
Camide, bayrağın açılarak dini ve milli değerlerin aşağılanmaya çalışıldığı öne sürüldü.