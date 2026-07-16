Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
16.07.2026 11:09
Son Güncelleme: 16.07.2026 11:10
Ayasofya Camisi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle İncil okuduğu iddia edilen iki turist gözaltına alındı.
Ayasofya Camisi'nde iki turist gözaltına alındı.
Turistler hakkındaki işlemin, yüksek sesle İncil okumaları sonrası yapıldığı ifade edildi.
Olay 14 Temmuz günü yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde iki kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.
Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) gözaltına aldı.
Haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla işlem başlatılan turistler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.