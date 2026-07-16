NTV

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

16.07.2026 11:09

Son Güncelleme: 16.07.2026 11:10

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Ayasofya Camisi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle İncil okuduğu iddia edilen iki turist gözaltına alındı.

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
Anadolu Ajansı

Ayasofya Camisi'nde iki turist gözaltına alındı.

 

Turistler hakkındaki işlemin, yüksek sesle İncil okumaları sonrası yapıldığı ifade edildi.

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı 1
Anadolu Ajansı

Olay 14 Temmuz günü yaşandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde iki kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı 2
Anadolu Ajansı

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) gözaltına aldı.

 

Haklarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla işlem başlatılan turistler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery