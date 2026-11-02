Ayasofya'nın gizli tünelleri çelikle güçlendirildi, her biri tren rayı gibi

“UYGUN BÖLÜMLERİ HALKIMIZLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bazı bölümlerde ilerledikçe yeni mekanlara ulaştıklarını vurgulayan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yapılar, İstanbul'un tarihi su yönetimi ve altyapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor. Yağmur sularının tahliyesi ve su dağıtımı gibi işlevlere sahip yer altı sistemlerini araştırıyoruz. Bazı bölümler insanların geçebileceği büyüklükte. Ayasofya'nın yer altı, en az üst yapısı kadar ilginç.

“GÖRÜNMEYEN TARİHİNİN TANINMASINA İMKAN SAĞLAYACAĞIZ”

Ayasofya'nın bugün görülemeyen tarihi katmanlarının da tanınmasına imkan sağlayacağız. Fatih'in emanetini, kubbesinden yer altındaki yapılarına kadar bütüncül bir yaklaşımla koruyoruz."