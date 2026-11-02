Ayasofya'nın gizli tünelleri çelikle güçlendirildi, her biri tren rayı gibi
02.11.2026 13:49
Son Güncelleme: 02.11.2026 13:58
Ayasofya'nın altındaki yaklaşık 9 kilometrelik gizli tüneller gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi mekanın altından 3 bin ton çamur ve moloz temizlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dün başlayan Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ersoy, Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, bilim kurulu üyelerinin çalışmaları Mimar Sinan döneminden sonraki en kapsamlı müdahalelerden biri olarak nitelendirdiğini bildirdi.
Ana kubbenin yanı sıra mihrap ve minberin bulunduğu doğu bölümündeki yarım kubbede de güçlendirme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Ersoy, çalışmaların bilim kurulu, Koruma Kurulu ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda yürütüldüğünü, yapının ibadete ve ziyarete açık tutulurken özgün mimari unsurlarının korunmasına yönelik hassas bir mühendislik çalışması gerçekleştirildiğini anlattı.
“3 BİN TON ÇAMUR VE MOLOZ ÇIKARILDI”
Ersoy, Ayasofya'nın yer altındaki tarihi alanlarında da araştırmaların ve kapsamlı çalışmaların sürdüğünü aktararak, bugüne kadar yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarıldığını, tarihi tünel, su kanalı ve mahzenlerin incelendiğini ifade etti.
“UYGUN BÖLÜMLERİ HALKIMIZLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”
Bazı bölümlerde ilerledikçe yeni mekanlara ulaştıklarını vurgulayan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu yapılar, İstanbul'un tarihi su yönetimi ve altyapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor. Yağmur sularının tahliyesi ve su dağıtımı gibi işlevlere sahip yer altı sistemlerini araştırıyoruz. Bazı bölümler insanların geçebileceği büyüklükte. Ayasofya'nın yer altı, en az üst yapısı kadar ilginç.
“GÖRÜNMEYEN TARİHİNİN TANINMASINA İMKAN SAĞLAYACAĞIZ”
Ayasofya'nın bugün görülemeyen tarihi katmanlarının da tanınmasına imkan sağlayacağız. Fatih'in emanetini, kubbesinden yer altındaki yapılarına kadar bütüncül bir yaklaşımla koruyoruz."