Ayazağa'da son durum. Dere yatağındaki binalar yıkılıyor

Kuvvetli yağışta Ayazağa Deresi'nin taştığını ve dere üzerine yapılan çok sayıda bina olduğunu ifade eden Terkan, dere üzerinde yürüme yolundan bahsedip "Bazı alanlarda demir paneller, bazı alanlarda da beton var." dedi.

Ekiplerin kaynak ile tel örgüleri kestiğini ve direklerin yıkıldığını ifade eden Osman Terkan, demir panellerin kesileceğini ve dere ıslah çalışmasında örülen duvarların da yıkılacağını dile getirdi.

Ayazağa'nın içinden geçen caddenin altında da dere olduğuna işaret eden Terkan, bölgedeki çalışmaları şöyle aktardı:

“Öncelikle yıkım işlemleri burada su basan staddan başladı. Ekipler, iş makineleriyle stada girdi. Hem stada ait yapılar hem de stat zemini temizleniyor. Sonrasında da belirlenen noktalardaki binaların yıkımı sırasıyla gerçekleşecek.”