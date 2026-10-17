Ayazağa'da son durum. Dere yatağındaki binalar yıkılıyor
17.10.2026 16:39
Son Güncelleme: 17.10.2026 16:55
Selin vurduğu Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağı üzerine inşa edilmiş yapılar yıkılıyor. NTV Muhabiri Osman Terkan, bölgedeki çalışmaları görüntüledi.
İstanbul, 14 Ekim'de kuvvetli yağışların etkisiyle sele teslim oldu. 84 yılın yağış rekorunun kırılmasıyla yollar göle döndü, yüzlerce araç sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi. Bazı vatandaşlar bulundukları otomobil veya yapıların içinde mahsur kaldı.
Felaket sırasında büyük hasar alan noktalardan biri de Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi oldu.
“AYAZAĞA ALTYAPI SORUNUYLA BİLİYOR”
Sel felaketinin yaşandığı günden beri Ayazağa Mahallesi'nde gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Osman Terkan, bölgenin altyapısına ilişkin bilgi verdi.
Bölgede su seviyesinin 2,5 metreye kadar çıktığını ifade eden Terkan, "Bu noktada dere yatağına yapılmış çok sayıda bina var. Hatta bölgede yeni yapılan yapılar da mevcut. Ayazağa, uzun zamandır altyapı sorunlarıyla bilinen bir mahalle. Bu problemin aşılması adına mücadele verilirken bir yanda da yeni yapılar yapılıyor." dedi.
"SORUN KAPALI DERE VE ÇARPIK KENTLEŞME"
Hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa'da incelemelerde bulunmuştu.
Bakan Kurum, selden en fazla etkilenen mahallenin Ayazağa olduğunu vurgulamış ve sorunların kaynağının kapalı dere ve çarpık kentleşme olduğunu söylemişti.
Kurum, Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahının yapılacağını ifade edip “Afetin izleri silinecek.” demişti.
RİSKLİ YAPILAR YIKILIYOR
Bugün de İstanbul Valisi Davut Gül, dere yatağına kurulan yapılara ilişkin önemli açıklama yapmış, dere yatağındaki yapıların yıkımına başlanacağını duyurmuştu.
Öğle saatlerinde bölgede dere yatağı üzerine inşa edilen yapıların yıkımına başladı.
NTV Muhabiri Osman Terkan ve kameraman Özgen Özel, bölgedeki yıkım çalışmalarını görüntüledi.
Kuvvetli yağışta Ayazağa Deresi'nin taştığını ve dere üzerine yapılan çok sayıda bina olduğunu ifade eden Terkan, dere üzerinde yürüme yolundan bahsedip "Bazı alanlarda demir paneller, bazı alanlarda da beton var." dedi.
Ekiplerin kaynak ile tel örgüleri kestiğini ve direklerin yıkıldığını ifade eden Osman Terkan, demir panellerin kesileceğini ve dere ıslah çalışmasında örülen duvarların da yıkılacağını dile getirdi.
Ayazağa'nın içinden geçen caddenin altında da dere olduğuna işaret eden Terkan, bölgedeki çalışmaları şöyle aktardı:
“Öncelikle yıkım işlemleri burada su basan staddan başladı. Ekipler, iş makineleriyle stada girdi. Hem stada ait yapılar hem de stat zemini temizleniyor. Sonrasında da belirlenen noktalardaki binaların yıkımı sırasıyla gerçekleşecek.”
DEREDE KAYIPLAR ARANIYOR
Yıkım çalışmalarının yanı sıra ekiplerin dere içinde kayıp kişileri arama çalışmasının da sürdüğünü sözlerine ekleyen Terkan, "3 kişinin kayıp bilgisi var. Yoğun bir mücadele var. Bir tanesinin aracına ulaşılmıştı. Dün Kağıthane Deresi'nde araç buldu ancak kendisi yoktu." dedi.
300 kadar iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Terkan ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.