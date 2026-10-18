Ayazağa'da son durum. Binalar yıkıldı, enkaz kaldırılıyor

Ayazağa'da da çalışmaların "daha toparlandığını" anlatan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bildiğiniz gibi orada da kayıp olan 3 hemşehrimiz vardı. Birine ulaştık, 2 kişi henüz bulunamadı. Toplamda 5 vefat var, 2 de kayıp var. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah kayıp olan hemşehrilerimizi bir an önce buluruz." ifadelerini kullandı.

Ayazağa'da dün başlayan yıkımların önemli bir kısmının sonuçlandığına dikkati çeken Gül, ilave olarak yıkım yapacakları yerlerin bulunduğunu vurguladı.



Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.

Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi zaten dere yatağındaydı. İkincisi binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşerilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak.”