Ayazağa'da son durum. Binalar yıkıldı, enkaz kaldırılıyor
18.10.2026 17:34
İstanbul'da selin vurduğu Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağı üzerine inşa edilmiş yapılar yıkıldı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
İstanbul, 14 Ekim'de kuvvetli yağışların etkisiyle sele teslim oldu. 84 yılın yağış rekorunun kırılmasıyla yollar göle döndü, yüzlerce araç sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi. Bazı vatandaşlar bulundukları otomobil veya yapıların içinde mahsur kaldı.
Felaket sırasında büyük hasar alan noktalardan biri de Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi oldu.
Bölgede dere ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur'an kursu binası, Ayazağa Atatürk Stadı ve 19 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verilmesinin ardından, dün başlayan çalışmalara bugün de devam edildi.
Çalışmalar kapsamında 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı.
Ekipler, yıkımı tamamlanan yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yürütüyor.
Ayazağa'da da çalışmaların "daha toparlandığını" anlatan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bildiğiniz gibi orada da kayıp olan 3 hemşehrimiz vardı. Birine ulaştık, 2 kişi henüz bulunamadı. Toplamda 5 vefat var, 2 de kayıp var. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah kayıp olan hemşehrilerimizi bir an önce buluruz." ifadelerini kullandı.
Ayazağa'da dün başlayan yıkımların önemli bir kısmının sonuçlandığına dikkati çeken Gül, ilave olarak yıkım yapacakları yerlerin bulunduğunu vurguladı.
Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.
Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:
“Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi zaten dere yatağındaydı. İkincisi binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşerilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak.”
“AYAZAĞA ALTYAPI SORUNUYLA BİLİYOR”
Sel felaketinin yaşandığı günden beri Ayazağa Mahallesi'nde gelişmeleri takip eden NTV Muhabiri Osman Terkan, bölgenin altyapısına ilişkin bilgi verdi.
Bölgede su seviyesinin 2,5 metreye kadar çıktığını ifade eden Terkan, "Bu noktada dere yatağına yapılmış çok sayıda bina var. Hatta bölgede yeni yapılan yapılar da mevcut. Ayazağa, uzun zamandır altyapı sorunlarıyla bilinen bir mahalle. Bu problemin aşılması adına mücadele verilirken bir yanda da yeni yapılar yapılıyor." dedi.
Kuvvetli yağışta Ayazağa Deresi'nin taştığını ve dere üzerine yapılan çok sayıda bina olduğunu ifade eden Terkan, dere üzerinde yürüme yolundan bahsedip "Bazı alanlarda demir paneller, bazı alanlarda da beton var." dedi.
Terkan, Ayazağa'nın içinden geçen caddenin altında da dere olduğuna işaret etti.
"SORUN KAPALI DERE VE ÇARPIK KENTLEŞME"
Hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Ayazağa'da incelemelerde bulunmuştu.
Bakan Kurum, selden en fazla etkilenen mahallenin Ayazağa olduğunu vurgulamış ve sorunların kaynağının kapalı dere ve çarpık kentleşme olduğunu söylemişti.
Kurum, Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahının yapılacağını ifade edip “Afetin izleri silinecek.” demişti.